Потушиха горските пожари в Турция, довели до евакуация на 1000 души

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Напълно потушени са горските пожари в западния турски окръг Мугла, които избухнаха във вторник. Заради бързото разпространение на огъня бяха евакуирани повече от 1000 души, съобщи днес турската Национална дирекция по горите, цитирана от сайта „Хюриет дейли нюз" и БТА.

За да предотвратят повторно разпалване, екипи на пожарната извършват охладителни дейности в засегнатите от пожарите обществени гори и частни имоти в района на градчето Миляс (окръг Мугла).

За потушаването на пожарите през последните денонощия на терен са били изпратени повече от 500 пожарникари и служители на жандармерията, осем самолета за гасене на пожари, 12 хеликоптера, 60 пожарни автомобила и множество булдозери и трактори.

От Дирекцията изказват благодарност към доброволци, институции, местни власти, неправителствени организации и граждани, които са помагали в борба с пламъците.