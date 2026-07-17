Анди Бърнам стъпва на Даунинг стрийт 10 в понеделник

Бившият кмет на Манчестър Анди Бърнaм бе утвърден днес за нов лидер на управляващата Лейбъристка партия във Великобритания. Той заема мястото на Киър Стармър, предадоха Ройтерс и БТА.

Бърнам ще поеме официално поста на министър-председател в понеделник, който Стармър оваканти.

Бърнам официално бе избран за лидер на Лейбъристката партия на 17 юли на извънреден конгрес. На 20 юли се очаква той да поеме и премиерския пост след среща с крал Чарлз III.

Бившият кмет на Манчестър спечели частични парламентарни избори на 19 юни, което му позволи да влезе в Камарата на общините - задължително условие, за да се включи в надпреварата за ръководния пост в Лейбъристката партия. Той вече два пъти е участвал в избори за водач на партията - през 2010 г. и 2015 г.

След завръщането си в парламента Бърнам започна да очертава приоритетите си за бъдещото управление, като постави на първо място мащабна финансова децентрализация, която предвижда да се засили ролята на регионалните кметове и да им се предоставят по-големи бюджети и отговорности. Целта на реформата е стимулиране на икономическия растеж.