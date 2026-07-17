Иран нареди на хутите да подготвят блокада на протока Баб ел Мандеб

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Иран е поискал от йеменското движение на хутите да бъде в готовност да затвори протока Баб ел Мандеб, ако Съединените щати нанесат удар по иранската енергийна инфраструктура, съобщава Ройтерс, позовавайки се на трима източници. Това би открило втори фронт в нарушаването на глобалните енергийни доставки, наред с вече блокирания Ормузки проток.

Според агенцията идеята е била обсъдена в ръководството на Иран и предадена на хутите, твърдят двама високопоставени ирански източници и регионален източник, запознат с въпроса, пожелал анонимност, пише turkiyetoday.

По думите им хутите са били уведомени за искането на Техеран съвсем наскоро. Не се уточнява как е било предадено посланието и дали това е станало след отправената във вторник от президента на САЩ Доналд Тръмп заплаха за удари по иранската енергийна инфраструктура.

Източник, близък до хутите, заявява, че групировката вече е завършила подготовката за атаки срещу корабоплаването и очаква заповед за действие. Хутите са разположили ракети и дронове в близост до Баб ел Мандеб, включително в планинските райони над пристанището Ходейда и Аденския залив.

Същият източник твърди, че представители на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC), които вече се намират в Йемен, ще решат кога да бъде затворен протокът.

При вече затворения Ормузки проток евентуални атаки на хутите срещу кораби или пристанища в Червено море биха довели до едновременно блокиране на двата основни маршрута за износ на петрол от Близкия изток.

Протокът Баб ел Мандеб, разположен между Йемен, Джибути и Еритрея и широк едва около 29 километра в най-тясната си част, е ключов маршрут за превоз на петрол от Персийския залив през Суецкия канал към Европа и други пазари. През него преминават приблизително 7% от световните енергийни доставки.

След затварянето на Ормузкия проток значителна част от петрола от страните в Персийския залив вече се транспортира през Червено море посредством саудитски тръбопровод. Около 70% от енергийния износ на Саудитска Арабия се осъществява през пристанището Янбу на Червено море, което превръща всяка потенциална атака там в сериозна заплаха за световния петролен пазар.

Торбьорн Солведт, главен анализатор за Близкия изток във Verisk Maplecroft, заявява, че евентуална ескалация между хусите и Саудитска Арабия идва в особено неподходящ момент.

„Ако бойните действия се засилят и засегнат инфраструктурата и корабоплаването в Червено море, ще бъде застрашен единственият голям алтернативен маршрут за износ на петрол от региона", казва той.

Двама регионални източници, близки до Рияд, посочват, че Саудитска Арабия приема заплахите от страна на Иран и хутите изключително сериозно и е наясно, че движението координира действията си все по-тясно с Техеран.

Според един от тях Иран се стреми да увеличи цената за САЩ чрез заплаха за световната икономика.

„Всеки човек с пушка може да прекъсне корабоплаването. Не са необходими високотехнологични ракети, за да бъде нарушен трафикът", казва източникът.

Иран разглежда хутите като част от т.нар. „Ос на съпротивата", заедно с „Хизбула" и шиитските въоръжени групировки в Ирак, въпреки че хутите все още не са се включили официално в конфликта.

САЩ обвиняват Иран, че снабдява хутите с оръжия, финансиране и обучение, включително чрез „Хизбула". Техеран отрича тези обвинения.

Напрежението се засили, след като хутите обвиниха Саудитска Арабия, че е нарушила четиригодишното примирие с бомбардировка на летището в Сана, последвана от ракетни атаки на хусите срещу саудитски цели.

Високопоставен представител на хуъите заяви пред иранската телевизия Press TV: „Ако настоящата ситуация се влоши, протокът Баб ел-Мандеб и Ормузкият проток ще бъдат затворени в рамките на съвместна операция. Цената на петрола ще скочи до 200 долара за барел."

От своя страна Корпусът на гвардейците на ислямската революция предупреди, че може да атакува и други енергийни маршрути, които обслужват САЩ и техните съюзници, след възстановяването на американската морска блокада срещу Иран.

„Регионалният енергиен износ или ще бъде достъпен за всички, или за никого", се казва в изявление, разпространено от държавната агенция IRNA. Експерти обаче предупреждават, че хутите не са просто марионетка на Иран, а имат и собствени стратегически интереси.

Въпреки нарастващото напрежение, транзитът през Червено море се е увеличил през 2026 г., тъй като корабните компании търсят алтернативни маршрути заради ограниченията в Ормузкия проток. Според данни на Американската администрация за енергийна информация (EIA), превозът на суров петрол и кондензат през Баб ел-Мандеб е нараснал от 3,7 млн. барела дневно през първото тримесечие на 2025 г. до 5,4 млн. барела дневно през първото тримесечие на 2026 г.

Превозът на втечнен природен газ, който беше спрял през второто тримесечие на 2025 г., е възстановен до 2,9 млрд. кубически фута дневно през първото тримесечие на 2026 г.

Данни за корабоплаването показват, че в четвъртък само три товарни кораба са преминали през Ормузкия проток – най-ниският дневен брой от май насам. Причината са последните ирански нападения срещу плавателни съдове и възстановената американска морска блокада.

За сравнение, в сряда през протока са преминали едва 11 кораба, далеч под обичайните около 125 кораба дневно преди началото на конфликта.

Според данни на Kpler и LSEG, нито един супертанкер (VLCC) или танкер за втечнен природен газ не е преминал през протока за втори пореден ден.

Междувременно Ирак временно преустанови товаренето на петрол на всички свои терминали, след като дрон удари танкер на терминала в Басра. По-късно товарните операции бяха възобновени.

САЩ продължават да прилагат морската блокада

Американското Централно командване (CENTCOM) съобщи в петък, че американските сили са отклонили три търговски кораба, опитали да нарушат блокадата, обездвижили са един, който не се е подчинил на разпорежданията, и са извършили проверка на друг плавателен съд.

По информация на CENTCOM морски пехотинци от 11-а експедиционна част са извършили проверка на танкера Wen Yao в Оманския залив в четвъртък. От командването заявяват, че Ормузкият проток и околните води остават отворени, с изключение на корабите, които се опитват да нарушат действащата американска морска блокада срещу Иран.