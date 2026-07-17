Иран "наказва агресора" с удар срещу американска военна база в Катар

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Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) днес заяви, че е атакувал американски радарни системи и военни самолети в Катар, за да "накаже агресора", в отговор на атаките, извършени през нощта срещу Иран, предаде Франс прес.

"В отговор на операциите, проведени през изминалата нощ, смелите бойци на военновъздушните сили на Революционната гвардия нанесоха тежък и изненадващ удар срещу американската военновъздушна база "Ал Удейда" в Катар, за да накажат агресора и американската армия, които убиват деца", се казва в изявлението на КГИР.

По-рано бе съобщено и за унищожени американски самолети в база в Йордания. От ударите на Иран има поражения и по електроцентрала