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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23240287 www.24chasa.bg

Иран "наказва агресора" с удар срещу американска военна база в Катар

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Иран отвърна на САЩ, удари американска военна база в Катар

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) днес заяви, че е атакувал американски радарни системи и военни самолети в Катар, за да "накаже агресора", в отговор на атаките, извършени през нощта срещу Иран, предаде Франс прес.

"В отговор на операциите, проведени през изминалата нощ, смелите бойци на военновъздушните сили на Революционната гвардия нанесоха тежък и изненадващ удар срещу американската военновъздушна база "Ал Удейда" в Катар, за да накажат агресора и американската армия, които убиват деца", се казва в изявлението на КГИР. 

По-рано бе съобщено и за унищожени американски самолети  в база в Йордания. От ударите на Иран има поражения и по електроцентрала

Иран отвърна на САЩ, удари американска военна база в Катар

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