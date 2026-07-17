Англия забранява продажбата на енергийни напитки на лица под 16 години

На деца на възраст под 16 години в Англия ще бъде забранено да се продават енергийни напитки с високо съдържание на кофеин от април догодина, обявиха британските власти късно снощи, предаде Би Би Си, цитирана от БТА.

Магазини, ресторанти, кафенета, вендинг машини и онлайн платформи няма да могат да продават напитки, съдържащи кофеин над 150 мг на литър на деца и тийнейджъри.

Безалкохолни напитки с по-ниско съдържание на кофеин, например диетична кока-кола, не са обхванати от забраната, както и чаят и кафето. Над допустимия праг обаче са напитки като "РедБул" (Red Bull), "Монстър" (Monster), "Рилентлес" (Relentless) и "Прайм" (Prime).

Новите правила имат за цел да намалят нивата на затлъстяване при децата и да предотвратят проблеми като нарушения в съня, повишена тревожност и неспособност за концентрация, както и слаби резултати в училище.

За покупка на енергийни напитки вече е въведена минимална възраст от 18 г. в страни като Литва, Латвия, Полша, Румъния, България и Унгария, в Норвегия минималната възраст е 16 години, а в страни като Австрия въпросът е обект на дискусии, макар че няма законови ограничения, припомня АПА.

Австрийската организация за защита на потребителите "Фуудуоч" (Foodwatch) е провела експеримент, при който на деца са били продадени енергийни напитки в заведение на веригата за бързо хранене "МакДоналдс" (McDonald).

От април т.г. в австрийските заведения на веригата се продава напитката "Тропикъл енерджи рефрешър" (Tropical Energy Refresher). Потребителската организация е изпратила деца на осем, единайсет и четиринайсет години във филиали във Виена и околностите, които са получили напитката, без някой да ги попита за възрастта им. На сайта на веригата се посочва, че съдържанието на кофеин в напитката е 31 гр. на 100 милилитра, както и че тя не се препоръчва за деца и бременни.

Според изчисления на "Фуудуоч" една стандартна чаша, продавана от "МакДоналдс", съдържа 93 милиграма кофеин или повече, отколкото 250-милилитров кен "РедБул".