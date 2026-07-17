Почина актрисата от "Сам вкъщи 2" Бренда Фрикър

Ирландската актриса Бренда Фрикър, носителка на „Оскар" за ролята си във филма „Моят ляв крак" (1989) и позната на зрителите с участията си в „Сам вкъщи 2" и телевизионния сериал Casualty, почина на 81-годишна възраст, съобщава Би Би Си.

Фрикър спечели наградата „Оскар" за най-добра поддържаща женска роля през 1990 г. за превъплъщението си в майката на героя на Даниъл Дей-Люис във филма „Моят ляв крак".

Тя изигра медицинската сестра Меган Роуч в сериала Casualty, където участва от 1986 г., а последната ѝ поява беше през 2010 г. През 1992 г. се превъплъти в Дамата с гълъбите от Сентрал Парк в „Сам вкъщи 2".

За кончината на актрисата съобщи нейният агент Фил Белфийлд.

"Никога повече няма да видим човек като нея и светът е по-беден без нея. За мен беше чест да я познавам, да я обичам и да работя с нея. Тя винаги ще има специално място в сърцето ми и в сърцата на толкова много почитатели на киното и телевизията по света", написа той.

Родена в Дъблин, Бренда Фрикър започва актьорската си кариера с роли в театъра и телевизията. През 1977 г. се снима в сапунената опера Coronation Street, а година по-късно участва в телевизионната пиеса Licking Hitler, написана от Дейвид Хеър.

Тя е част от актьорския състав още в първия епизод на дългогодишната медицинска драма Casualty през 1986 г., оставайки сред основните лица на сериала до 1990 г., а впоследствие се завръща многократно като гост-актриса.

През 1990 г. Фрикър влиза в историята като първата ирландска актриса, спечелила награда „Оскар", изпреварвайки номинирани звезди като Джулия Робъртс и Анджелика Хюстън.

Две години по-късно тя създава още една от най-запомнящите си роли – бездомната Дама с гълъбите, която се сприятелява с героя на Маколи Кълкин Кевин в „Сам вкъщи 2".