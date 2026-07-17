Украйна унищожи руски бомбардировач в Енгелс, ракетна атака срещу Одеса уби човек

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски обяви днес унищожаването в град Енгелс на руски бомбардировач ракетоносец Ту-95, който е бил използван за руски ракетни удари, предаде Укринформ, цитирайки негово изявление в социалната мрежа Екс, съобщи БТА.

"Благодарен съм на нашите бойци за тяхната точност. За пореден път срещу Русия бяха нанесени успешни удари с голям обсег заради тази война. По-специално Службата за сигурност на Украйна (ССУ) унищожи в Енгелс военен самолет Ту-95, използван за руски ракетни удари срещу нашата страна. Разстоянието от нашата държавна граница е около 800 км. Защитаваме се справедливо и проактивно", каза Зеленски.

Той добави, че украинските въоръжени сили са атакували цели на руската петролна индустрия и специфични цели във временно окупираните украински територии.

"Повишаваме цената, която Русия плаща за агресията си срещу нашата страна и нашия народ", заяви президентът на Украйна.

"Ракетна атака срещу Одеса днес следобед отне живота на още един човек. Поднасям съболезнования на семейството на загиналия", пък съобщи в своя Телеграм канал началникът на Одеската градска военна администрация Сергий Лисак.

Агресорът продължава да тероризира цивилното население, подчерта Лисак.

Всички съответни служби ликвидират последиците от нападението.

Две ракети, изстреляни от акваторията на Черно море, удариха града към 14:00 ч. (и българско време), съобщиха местни Телеграм канали.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.

Междувременно Володимир Зеленски предложи на бившия вицепремиер за европейска и евроатлантическа интеграция на Украйна Тарас Качка поста на ръководител на мисията на Украйна в Европейския съюз в Брюксел, предаде Укринформ.

По време на среща с Качка Зеленски му благодари за работата и отбеляза, че е постигнат "значим напредък" към членството на Украйна в ЕС.

"Очакваме решение за още четири глави. Смятам, че Тарас ще може да върши тази работа по-ефективно в украинската мисия в ЕС в Брюксел. Предвид доказания опита на Тарас и опита му в търговската политика, той ще съчетае тази роля в Европейския съюз с ролята си на украински търговски представител - в рамките на нашите двустранни търговски споразумения с ключови партньори", допълни Зеленски.

Президентът добави, че правителствени представители и дипломатически екип от канцеларията на президента ще подпомагат Качка в изпълнението на задачите му.

Междувременно Зеленски съобщи, че е предложил поста на председател на Съвета за отбрана и сигурност на Украйна на бившия вътрешен министър Игор Клименко.

Украинският президент добави в приложението Телеграм, че координирането на отбранителното производство „ще стане отделен приоритет на Клименко на новия пост".