Гърция очаква пик на горещините до 40 градуса през следващите дни

Лятна гореща вълна се очаква да обхване Гърция през следващите дни, като на места температурите могат да достигнат 40 градуса и да се задържат високи поне за около пет дни, съобщиха гръцки медии, позовавайки се на метеорологични данни, предаде БТА.

Днес в някои райони на страната са отчетени около 36-37 градуса, а в Западна Гърция – до 38 градуса. В столицата Атина – 34 градуса. През почивните дни температурите ще продължат да се повишават, като пикът на горещините се очаква да настъпи в понеделник и вторник следващата седмица.

Силните северни ветрове в Егейско море и източните части на континентална Гърция увеличават риска от пожари. Противопожарните служби са в повишена готовност и призовават гражданите към особено внимание, се посочва в информацията.