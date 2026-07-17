Новият британски премиер започва с акция "Питайте ме за всичко"

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Анди Бърнам обеща да продължи помощта за Украйна и усилията на предшественика си за по-тесни отношения с ЕС

Бъдещият британския премиер Анди Бърнам ще започне управлението си с турне в страната, за да чуе проблемите на хората. Той ще встъпи в длъжност в понеделник, след като в петък оглави управляващата Лейбъристка партия. Това ще се случи на среща с крал Чарлз III.

56-годишният политик обеща да управлява по различен начин, за да върне надеждите на хората. Според него Обединеното кралство през последните години е

обърнало гръб на работническите общности

и това трябва да се промени.

Затова ще използва лятната почивка на британския парламент, за да обиколи Великобритания и да се запознае с проблемите по места.

Екипът му разпространи видео в социалните мрежи от първата му подобна среща в Кардиф. На него се вижда как Бърнам е седнал на най-обикновен разтегателен стол в центъра на уелската столица и кани минувачи да седнат срещу него и да говорят. Акцията му се казва: “Питайте ме за всичко”.

В първата си реч като лидер на лейбъристите Бърнам заяви, че

има план за промяна,

която ще бъде най-голямата за последните 40 г. По думите му това е последен шанс за страната и трябва всички да работят заедно. Това означава партията му да се съсредоточи върху решаването на проблеми, а не върху трупане на точки. Сред големите неща, които трябва да се свършат, открои системата за социални грижи, която поглъща все повече средства, без да осигурява помощ на наистина нуждаещите се. Също така липсата на достъпни жилища, която демотивира младите да живеят самостоятелно и да създават семейства. Бърнам обеща правителството му

да създаде най-голямата програма за общински жилища

след Втората световна война и по примера на Финландия ще подпомага с данъчни облекчения купувачите на първи дом.

Според него образованието също се нуждае от сериозна реформа, която да даде по-голяма тежест на техническите и професионалните квалификации за сметка на университетите, тъй като в момента има прекалено много висшисти без работа.

Бърнам призова бизнесът да помогне за тази промяна чрез предлагане на повече места за чиракуване на млади хора.

Едно от големите му обещания бе да не се увеличават данъците за работещите хора, а проблемът с недостатъчните бюджетни средства да се решава чрез по-високи такси върху капиталовата печалба и скъпите имоти.

Бърнам благодари на предшественика си Киър Стармър, че е довел лейбъристите до властта преди две години и обеща да продължи някои от успешните му политики.

Сред тях той посочи външната политика, като специално подчерта, че ще запази подкрепата на Великобритания за Украйна.

Също така ще продължи усилията на Стармър за изграждане на по-тесни връзки с други европейски страни,

особено в областта на отбраната и сигурността

Бърнам, който е дългогодишен депутат и бивш кмет на Манчестър, ще е седмият премиер на Великобритания през последното десетилетие, което бе белязано от Брекзит, пандемия и иконономическа криза.