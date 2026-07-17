Министрите на правосъдието от ЕС с позиция: Има нужда от правила за съхраняване и използване на трафични данни при разкриване на престъпления

България подкрепя обсъждането и потенциалното приемане на правна рамка в областта на съхраняването и достъпа до трафични данни, която да замени обявената за невалидна през 2014 г. директива за запазване на данни, създадени или обработени във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или обществени съобщителни мрежи.

Това заяви заместник-министърът на правосъдието Ирена Борисова в Дъблин, където участва в неформалната среща на министрите на правосъдието и вътрешните работи под председателството на Ирландия.

Представители на държавите членки, Европейския парламент и агенциите на ЕС в областта на правосъдието и правоприлагането обсъдиха необходимостта от приемане на законодателен инструмент за съхраняване на данни и използването им за целите на разкриване на престъпления, както и степента на евентуалната хармонизация и гъвкавост на национално ниво. Разговорът е част от дългогодишната дискусия по темата и се провежда успоредно с оценката на въздействието, извършвана от Европейската комисия.

България и другите държави членки подчертаха необходимостта в евентуалния нов законодателен акт да бъдат отчетени аспектите, очертани в практиката на Съда на ЕС, и да бъде намерен правилният баланс между упражняването на основните права на гражданите и защитата на обществения интерес, включително правата на пострадалите от деяния с висока обществена опасност.

Друга важна тема на срещата беше изразяването на мнение от децата в производства, които ги засягат в областта на семейното право. България изтъкна значението да бъде чут гласът на детето в съдебните производства, както и риска при невъзможност децата да изразяват мнение да се стигне до несъобразяване и дори нарушаване на техния интерес. Представени бяха примери за добри практики от България.

Беше подчертано, че усъвършенстването и надграждането на стандартите за изслушване на децата, особено в областта на семейното право, както и съвместни инициативи от незаконодателен характер, ще осигурят по-пълноценното участие на децата в съдебните производства и ще укрепят вярата им, че техният глас ще бъде чут.

Представителите на държавите членки обсъдиха и необходимостта от ефективни мерки за противодействие на насилствената порнография.