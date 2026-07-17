ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Резултати от реваншите в I кръг на квалификациите ...

Времето София 33° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23242131 www.24chasa.bg

Бури отнеха живота на двама във Франция

1492
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка Ройтерс

Бури във Франция миналата нощ отнеха живота на двама души, съобщи днес телевизия "Франс енфо", цитирана от ДПА, предаде БТА.

В село Сен Виктурниан, в централната част на страната, жена беше убита от паднало дърво, а в югоизточния регион Изер избухна пожар, след като мълния удари металообработвателно ателие, като при инцидента загина собственикът.

В 30 от 96-те департамента в страната беше обявена втора по сила степен на тревога заради очаквани бури след продължителната гореща вълна.

Около 53 000 души временно останаха без ток, след като бяха съборени електропреносни стълбове.

В югоизточния регион Ардеш градушка с големината на топки за тенис нанесе щети на стотици автомобили, покриви и лозя.

Железопътното движение между Тулуза и Париж беше прекъснато, като няколко нощни високоскоростни влака закъсняха с до шест часа, след като паднали дървета блокираха релсите, а в един от случаите повредиха електрическия конектор на локомотива.

Снимка Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обида заради “Мишлен”? Не, просто направете ресторантите по-добри (Видео)