Бури отнеха живота на двама във Франция

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Бури във Франция миналата нощ отнеха живота на двама души, съобщи днес телевизия "Франс енфо", цитирана от ДПА, предаде БТА.

В село Сен Виктурниан, в централната част на страната, жена беше убита от паднало дърво, а в югоизточния регион Изер избухна пожар, след като мълния удари металообработвателно ателие, като при инцидента загина собственикът.

В 30 от 96-те департамента в страната беше обявена втора по сила степен на тревога заради очаквани бури след продължителната гореща вълна.

Около 53 000 души временно останаха без ток, след като бяха съборени електропреносни стълбове.

В югоизточния регион Ардеш градушка с големината на топки за тенис нанесе щети на стотици автомобили, покриви и лозя.

Железопътното движение между Тулуза и Париж беше прекъснато, като няколко нощни високоскоростни влака закъсняха с до шест часа, след като паднали дървета блокираха релсите, а в един от случаите повредиха електрическия конектор на локомотива.