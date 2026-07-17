Земетресение с магнитуд 7,4 разтърси южното крайбрежие на Мексико

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Земетресение с магнитуд 7,4 бе регистрирано близо до южното крайбрежие на Мексико. Издадено е и предупреждение за цунами, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

Все още няма информация за щети и пострадали при мощния трус, който разтърси щата Чиапас и бе усетен в съседна Гватемала и дори в Салвадор.

Епицентърът на земетресението, станало на дълбочина от 10 километра, е близо до мексиканския град Пуерто Мадеро. Това става ясно от данни на Геоложкия институт на САЩ. Американската система за предупреждение при цунами обяви, че са възможни опасни вълни в радиус от 300 км от епицентъра на земетресението.

Губернаторът на друг южен мексикански щат Оахака - Саломон Хара, заяви в социалните мрежи, че в неговия район земетресението е било усетено със средна сила, като на този етап няма данни за разрушения.

Сгради бяха разтърсени в Гватемала.Жители се видяха принудени да избягат панически домовете си, пише Ройтерс. Местни медии пък показаха кадри, на които се вижда как служители напускат правителствена сграда.

Преди по-малко от месец - на 24 юни, две мощни земетресения с магнитуд 7,5 и 7,2 разтърсиха Венецуела. Броят на жертвите от тях вече надхвърли 4800.