Мъж загина при стрелба в Дания, нападателят му е тежко ранен

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Мъж загина при стрелба в Норесундби, Северна Дания. Освен него пострада и полицай, а нападателят е тежко ранен, съобщават от полицията, цитирани от Франс прес и БТА.

Сигналът към органите на реда е подаден в ранния следобед. Униформените са били повикани в индустриалната зона на града заради стрелба в сграда в района. При пристигането на полицията те са били посрещнати с огън, съобщават оттам.

Полицаите са отвърнали на стрелбата, при което нападателят е бил улучен.

"Мъжът беше транспортиран в болница с тежки наранявания", се посочва в съобщението на силите на реда.

"Гражданин и полицай на мястото на инцидента са били простреляни. Гражданинът е починал, а раненият полицай е в стабилно състояние", съобщи полицията, без да даде допълнителни подробности. Засега мотивите за нападението не са известни.

"Все още не знаем точните обстоятелства, включително и причината за стрелбата. Това ще бъде установено в рамките на нашето разследване", заяви Клаус Дано, полицейски служител в район Северна Ютландия.

Дания е сред най-безопасните страни в Европа, с по-ниско ниво на насилие в сравнение с други държави от ЕС, отбелязва АФП.