8 загинаха при израелска атака над Газа

Поне 8 души са загинали при израелски удар над Газа. Ранени са били 20. Атаката е станала по време на погребение на палестинец в Нусейрат, в централната част на Ивицата. Погребаният пък загина при по-ранен удар на израелската армия, съобщава Ройтерс, позовавайки се на местните здравни власти. Ударът е нанесен в близост до пазар, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Общият брой на жертвите в крайбрежната територия днес достигна 12. "Хамас" нарече атаката "брутално изтребление на опечалени" и призова посредниците, както и ООН, да бъдат предприети мерки за прекратяване на израелските атаки. От израелската армия пък заявиха, че са атакували клетка на групировката "Ислямски джихад", която контролира части от палестинския анклав заедно с "Хамас".

Израелските военни сили обясниха, че са наясно, че в резултат от удара са пострадали хора, които "не са замесени".

Междувременно армията на Израел препоръча на жители на Дейр ал Балах чрез пускане на дрон със записан гласов призив да се евакуират заради предстоящ удар, информира Ройтерс.