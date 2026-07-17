Евроинституции разследват строителството на магистрала в Босна

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Европейски институции разследват строителството на магистралата по Коридор Vc в Босна и Херцеговина. Това съобщи операторът на магистралите в босненската съставна част Федерация Босна и Херцеговина (Autoceste Federacije BiH), цитиран от ХИНА и БТА.

Става въпрос за Европейската служба за борба с измамите (OLAF), Европейската прокуратура (EPPO) и местните прокурори в страната. От компанията поясниха, че случаите са свързани с проекти, управлявани от предишното ръководство.

Според изявление на компанията, служители на Европейската служба за борба с измамите наскоро са получили документи от централата на компанията в Мостар, свързани със строителството на магистралата и международните обществени поръчки, проведени между 2018 и 2022 г.

Европейската инвестиционна банка спря финансирането на няколко участъка от магистралата след разследване, започнато първоначално от Европейската прокуратура.

Операторът заяви, че приветства разследването и съдейства на разследващите, като дава договори, допълнителни споразумения, технически и финансови документи, електронна кореспонденция и достъп до информационните системи на компанията.

Компанията каза, че очаква разследванията да установят всички важни факти и да гарантират, че отговорните за евентуални нарушения ще понесат последствия. Настоящото ръководство, начело с Денис Ласич от Хърватската демократическа общност на Босна и Херцеговина (ХДО), отхвърли отговорността за проектите, обхванати от разследването, като заяви, че те са започнали преди то да поеме управлението на компанията през 2023 г.

По-рано тази година ЕИБ спря финансирането за 21-километров участък от магистралата в централна Босна, което доведе до няколкомесечно спиране на строителството. Работата по други части на Коридор Vc, включително участъци в областта Херцеговина, продължи.

Паневропейският коридор Vc свързва Будапеща, Осиек, Сараево и южното хърватско пристанище Плоче. Той е стратегически важен за Хърватия, тъй като свързва Славония и Адриатическото крайбрежие с Централна Европа и засилва транспортната и икономическата роля на пристанище Плоче, отбелязва ХИНА.

Планира се около 340-километрова магистрала, която да преминава през Босна и Херцеговина, като 148,5 км бяха завършени и отворени за движение в края на март.