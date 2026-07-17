Атака над Харков взе жертва, ранените са 8

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Руска въздушна атака над втория най-голям град в Украйна - Харков, взе жертва. Ранените са 8, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. Информацията е от кмета на града Игор Терехов.

В публикация в "Телеграм" той написа, че сред ранените има две деца. Щети са нанесени на жилищна сграда.

Харков, който се намира само на 30 км от границата на Украйна с Русия, устоя на руски щурм в началото на войната, започнала с инвазията на силите на Москва на 24 февруари 2022 година, припомня Ройтерс. Оттогава градът е подложен на редовен руски обстрел.