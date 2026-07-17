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Най-малко двама загинаха в Крим при украинска атака с дронове

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Най-малко двама души загинаха на анексирания през 2014 г. от Русия Кримски полуостров при украинска атака с дронове Снимка Архив Дрон е забелязан над лагера на съ-домакините на Световното първенство Мексико .

Най-малко двама души загинаха на анексирания през 2014 г. от Русия Кримски полуостров при украинска атака с дронове, предадоха ДПА и ТАСС, като се позоваха на изявление от днес на назначените от Москва местни власти, съобщи БТА.

Един човек е ранен, уточни ръководителят на Кримския полуостров Сергей Аксьонов. Той отбеляза в приложението Телеграм, че нападението е било извършено в северната част на полуострова.

"За жалост в резултат от поредната вражеска атака в северната част на Крим загинаха двама души, а един е ранен. Искрени съболезнования на роднините и близките на загиналите. Държавните органи ще окажат необходимата помощ", гласи публикацията на Аксьонов, цитирана от ТАСС.

Най-малко двама души загинаха на анексирания през 2014 г. от Русия Кримски полуостров при украинска атака с дронове Снимка Архив Дрон е забелязан над лагера на съ-домакините на Световното първенство Мексико .

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