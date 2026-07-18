Зеленски назначи заместник на Евген Хмара, хиляди искат да върне Михайло Федоров

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Украинският президент Володимир Зеленски продължава с кадровите промени в правителството, докато хиляди хора протестираха вчера вечерта в Киев срещу уволнението на популярния министър на отбраната Михайло Федоров.

Зеленски назначи за временно изпълняващ длъжността председател на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Олександър Поклад, който досега бе първи заместник-председател. Това стана с указ от 17 юли, публикуван на уебсайта на президентската канцелария, предаде Укринформ.

Той ще поеме поста на Евген Хмара, който със съгласието на президента Володимир Зеленски вчера беше назначен от украинското правителство за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната. Хмара оглавяваше СБУ от 5 януари 2026 г.

Именно той заема мястото на популярния министър на отбраната Михайло Федоров, който беше уволнен с решение на президента Володимир Зеленски като част от промени в правителството, предизвикало разделение в страната, предаде Франс прес.

В отговор втори пореден ден протестиращи се събраха в украинската столица, като вееха украински знамена и издигаха плакати.

"Върнете Федоров!", пишеше на един от плакатите, друг призоваваше властите "да уважават и да се съобразяват с народа", на трети се четеше "Автосаботаж", разказа кореспондент на АФП.

Федоров - реформатор, привърженик на използването на високите технологии на бойното поле - се радва на широка популярност сред украинското общество и с подкрепата на западните съюзници на Украйна. Той обяви оставката си в сряда, по-малко от шест месеца след назначаването си начело на министерството на отбраната, като обясни, че е влязъл в конфликт с главнокомандващия украинските въоръжени сили Олександър Сирски, който предпочита по-традиционен подход към военните операции.

Президентът Зеленски не даде ясни обяснения за решението си да замени Федоров, но заяви, че целта му е да запази единството на военното командване в условията на продължаващата война с Русия.

Михайло Федоров бе временно заменен от Евген Хмара - слабо познат в политическите среди служител на украинските служби за сигурност (СБУ).