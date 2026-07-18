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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23243369 www.24chasa.bg

Иран съобщи за два взривени танкера и четири спрени кораба в Ормузкия проток

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Ормузкия проток

Иран съобщи, че два петролни танкера са се взривили и запалили при преминаване през минирана зона южно от Ормузкия проток. Според властите корабите са били заблудени от американските разузнавателни служби, като няма информация за жертви.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) твърди още, че е спрял четири кораба, опитали да преминат през протока, с помощта на ракети и дронове, посочи БТА.

Ормузкият проток остава блокиран от Иран след възобновяването на военните действия със САЩ, а Вашингтон е възстановил блокадата на иранските пристанища. Междувременно САЩ са извършили нова серия въздушни удари по няколко града в Иран, съобщават иранските държавни медии.

Ормузкия проток

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