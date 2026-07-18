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Тръмп: Канада трябва да плати за дима от горските пожари

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Американският президент Доналд Тръмп Снимка: Снимка: Архив

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Канада за дима от горските пожари, обхванал части от САЩ, и заяви, че разходите за справяне със замърсяването трябва да бъдат добавени към митата върху канадските стоки.

Гъст дим от стотици горски пожари в Канада в последните два дни навлезе над обширни райони в САЩ – от Средния запад до североизточните щати, което накара властите да предупредят жителите да останат по домовете си, предаде БТА.

По думите на Тръмп канадските власти не управляват достатъчно добре горите си, а ситуацията се повтаря всяка година.

От канадското правителство отхвърлиха критиките, като посочиха, че от 2020 г. са инвестирали 12 млрд. канадски долара в превенция и управление на горските пожари. Отава подчерта и дългогодишното сътрудничество със САЩ в борбата с пожарите.

Очаква се Тръмп, който има напрегнати отношения с канадския премиер Марк Карни, да се срещне с него за финала на Световното първенство по футбол в Ню Джърси в неделя.

Американският президент Доналд Тръмп

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