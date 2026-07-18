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МВФ отпуска 346 млн. долара за Венецуела, над 5000 са вече жертвите на земетресението

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Делси Родригес СНИМКА: Екс/ @clarincom

Венецуела договори с Международния валутен фонд (МВФ) деблокирането на 346 млн. долара за възстановяване на районите, пострадали от разрушителното двойно земетресение на 24 юни.

Това съобщи временно изпълняващата длъжността президент на страната Делси Родригес, цитирана от Франс прес.

Средствата ще бъдат използвани за подпомагане на засегнатите семейства, възстановяване на жилища, инфраструктура и основни обществени услуги, съобщиха властите.

Междувременно броят на загиналите нарасна до най-малко 5069 души, а ранените са 16 740.

Между 10 000 и 50 000 души остават в неизвестност, докато спасителните екипи продължават издирвателните операции.

По официални данни над 850 сгради са повредени, а 190 са напълно разрушени, предава БТА.

Делси Родригес СНИМКА: Екс/ @clarincom

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