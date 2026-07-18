Иран заяви, че е унищожил "главния център за изкуствен интелект на Бахрейн"

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Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е унищожил "главния център за изкуствен интелект на Бахрейн" с балистични ракети и дронове.

КГИР съобщи, че е атакувал и база за американски безпилотни летателни апарати в Бахрейн, предаде държавната информационна агенция ИРНА, цитирана от Ройтерс.

Междувременно иранската държавна телевизия съобщи за осем експлозии в няколко града, след като САЩ извършиха седма поредна нощ на въздушни удари по цели в страната.

В отговор иранската армия съобщи, че е нанесла удари по военни цели в Кувейт, Йордания и Бахрейн.

Кувейтската армия съобщи в платформата Екс, че отблъсква ракетни атаки и атаки с дронове след "иранската агресия", а йорданската армия обяви днес, че е прехванала и унищожила десет ирански ракети.

КГИР твърди още, че е свалил американски безпилотен самолет MQ-9 над провинция Бушехр. По данни на иранските власти два петролни танкера са се взривили, след като са преминали през миниран маршрут южно от Ормузкия проток.