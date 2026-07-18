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7 загинали след украински удари по склад в Котовск

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Дронове СНИМКА:Getty Images

Украински атаки с дронове в Русия причиниха смъртта на най-малко седем души и раниха 24, съобщиха местните власти.

Дронове са поразили логистичен център на компанията "Уайлдберис" Wildberries в град Котовск, Тамбовска област, където са загинали служители от нощната смяна.

Междувременно Москва съобщи за мащабна атака с над 370 дрона срещу Московска област, като руската противовъздушна отбрана твърди, че е унищожила повечето от тях преди достигането им до целите. Аварийните служби работят на местата, където са паднали отломки.

Дронове СНИМКА:Getty Images

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