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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23243689 www.24chasa.bg

Пожар в кувейтска електроцентрала след иранска атака

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СНИМКА: Pixabay

Пожар избухна в електроцентрала и инсталация за обезсоляване на вода в Кувейт след иранска атака, съобщи местното министерство на електроенергията. Няколко енергийни модула са били изключени, а екипи работят по овладяване на щетите и възстановяване на съоръженията, предаде БТА.

На фона на ескалацията Кувейт временно затвори въздушното си пространство след ракетни и дронови атаки от Иран, което доведе до промени в полетите. Кувейт, Ирак и Йордания съобщиха за прехващане на ирански ракети и дронове, а в Бахрейн бяха задействани сирени за въздушна тревога.

Иран заяви, че е нанесъл удари по американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт, докато САЩ съобщиха за нова серия атаки срещу ирански военни цели. Двете страни продължават размяната на удари на фона на нарастващото напрежение около Ормузкия проток.

СНИМКА: Pixabay

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