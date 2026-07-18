Пожар в кувейтска електроцентрала след иранска атака

Пожар избухна в електроцентрала и инсталация за обезсоляване на вода в Кувейт след иранска атака, съобщи местното министерство на електроенергията. Няколко енергийни модула са били изключени, а екипи работят по овладяване на щетите и възстановяване на съоръженията, предаде БТА.

На фона на ескалацията Кувейт временно затвори въздушното си пространство след ракетни и дронови атаки от Иран, което доведе до промени в полетите. Кувейт, Ирак и Йордания съобщиха за прехващане на ирански ракети и дронове, а в Бахрейн бяха задействани сирени за въздушна тревога.

Иран заяви, че е нанесъл удари по американски военни обекти в Бахрейн и Кувейт, докато САЩ съобщиха за нова серия атаки срещу ирански военни цели. Двете страни продължават размяната на удари на фона на нарастващото напрежение около Ормузкия проток.