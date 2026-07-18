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Земетресение 5 по Рихтер разтърси турската провинция Малатия (Видео)

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Земетресение СНИМКА: Pixabay

Земетресение с магнитуд 5,0 по Рихтер разтърси рано тази сутрин източната турска провинция Малатия, разположена на около 670 километра източно от столицата Анкара. По информация на властите към момента няма данни за пострадали или материални щети, пише turkiyetoday. 

Трусът е регистриран в 6:20 ч. местно време. Епицентърът му е бил в района на Баталгази, а огнището – на дълбочина 15,59 километра, съобщи турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD).

Земетресението е било усетено и в съседните провинции Елязъг, Адъяман, Тунджели и Шанлъурфа.

От AFAD съобщиха, че към момента не е установена неблагоприятна ситуация, като огледите и проверките в засегнатите райони продължават.

Министърът на околната среда, урбанизацията и изменението на климата Мурат Курум също заяви в публикация в социалните мрежи, че след земетресението няма данни за щети, а всички постъпили сигнали се проверяват.

Турция се намира върху няколко големи разломни линии и често е засегната от силни земетресения. Най-разрушителните трусове в последните години удариха югоизточната част на страната през февруари 2023 г., когато загинаха над 50 000 души в Турция и съседна Сирия.

Земетресение СНИМКА: Pixabay

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