Показаха заподозрения за убийството на Ан Уидекъм

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Показаха мъжа заподозрян за убийството на Ан Уидeкъм. На снимка, публикувана за първи път, се вижда Джошуа Кери, който е обвинен, че е нападнал 78-годишната бивша британска министърка от Консервативната партия в дома ѝ в графство Девън при предполагаема терористична атака.

28-годишният Кери е живял сам в общинско жилище в Ротъръм, Южен Йоркшир, след смъртта на баща си миналата година.

Семейството му е добре познато в квартал „Кимбъруърт Парк", като няколко негови роднини са служили в британската армия.

Баща му Пол Йейтс, описван като „изключително интелигентен" бивш инженер-изследовател в стоманодобивната индустрия, прекратил работа, след като загубил крака си. По-късно, когато бил на около 60 години, му бил диагностициран рак на стомаха.

След като завършил училище, Кери започнал работа в офис на компания за асансьори. През 2022 г. бил заснет да държи буркан с великденски шоколадови яйца като част от благотворителна кампания за набиране на средства за местния морски кадетски корпус.

В публикация в социалните мрежи негови колеги го описали като „част от двигателя" на компанията.

Съседите му седмица го определят като учтив, тих и срамежлив човек. Според тях той често изкарвал кофите за боклук на възрастни съседи или приемал пратки вместо тях.

„Докато баща му беше болен, Джош го водеше с колата си на пазар", разказва един от жителите на квартала пред "Дейли мейл".

След смъртта на баща си той спрял да работи, а пред дома му обикновено стоял осемгодишен червен автомобил Vauxhall Corsa.

Роден в Ротъръм, Кери е израснал с по-големия си брат и полубрат, отгледани от майка им Шивон, помощник-учител, след като родителите им се разделили.

„Джошуа беше толкова тихо момче", разказва негов чичо. „Добър и възпитан. Когато посещавах семейството, по-големите две момчета се боричкаха по пода, а Джошуа просто седеше в ъгъла и ги наблюдаваше."

По-късно родителите му се оженили повторно, а братята му се преместили, за да развиват успешни кариери, оставяйки го да живее сам в общинското жилище.

Леля му разказва, че внезапната смърт на баща му около Коледа, след като бил приет в болница и „никога не излязъл оттам", била „тежък удар" за Кери.

Според разследващите Ан Уидeкъм е била убита около 12:30 ч. на 8 юли. По данни на съседи Кери не е напускал дома си от сряда до събота, когато бил забелязан да изхвърля нещо в контейнера за отпадъци.

Около 21:00 ч. същата вечер десетки полицаи нахлули в дома му и го арестували по подозрение в убийство.

25-годишната Кортни Фостър, която живее в съседство, разказва: „Видяхме полицаите да тичат към къщата. Някои бяха въоръжени. След това започнаха силно да блъскат по вратата. Попитаха го как се казва, той потвърди името си и го отведоха."

Автомобилът му бил репатриран на следващия ден. Един от съседите признава, че бил шокиран от ареста.

„Той е приятен човек, тих като мишка и произхожда от прекрасно семейство. За майка му и братята му не мога да кажа нищо лошо", казва тя.

Първоначално полицията разглеждала случая като неуспешен опит за кражба с взлом. По-късно обаче Кери бил повторно арестуван по подозрение за извършване, подготовка или подбудителство към терористични действия, след като разследващите открили нови доказателства, които според тях сочат към терористичен мотив.

Той остава в полицейски арест, като разследващите могат да го разпитват до вторник.