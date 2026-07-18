Тръмп подкрепи сестрата на Линдзи Греъм за мястото му в Сената

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде подкрепата си за Дарлийн Греъм Нордън - сестрата на покойния сенатор Линдзи Греъм, ако тя реши да се кандидатира за пълен мандат в Сената от щата Южна Каролина.

Тръмп съобщи, че е обсъдил с нея евентуалната кандидатура в Белия дом и я определи като „победител", обещавайки „пълна и безусловна подкрепа".

Дарлийн Греъм Нордън вече беше назначена от губернатора на Южна Каролина Хенри Макмастър да довърши мандата на брат си, който изтича през януари догодина. Тя стана първата жена, която представлява щата в Сената, и заяви: „Линдзи винаги е бил до мен. Сега аз ще бъда до него".

Подкрепата на Тръмп променя надпреварата за сенаторското място, за което преди това се споменаваше и името на конгресмена Ръсел Фрай. Сред потенциалните кандидати е и заместник-губернаторът на Южна Каролина Памела Евет. Първичните избори са насрочени за 11 август.

Линдзи Греъм почина миналия уикенд на 71 години от разкъсване на аортата. Той никога не е бил женен, а сестра му дългогодишно го подкрепяше в политическата му кариера и участваше в негови предизборни кампании.