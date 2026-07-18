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Тръмп събира лидерите на Мексико и Канада за финала на Световното по футбол

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Американският президент Доналд Тръмп Снимка: Снимка: Архив

Мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум ще присъства на финала на Световното първенство по футбол по покана на американския президент Доналд Тръмп. Тя заяви, че поканата е била лична, като на трибуните ще бъде и канадският премиер Марк Карни – другият лидер на страна домакин на турнира.

Това е неочаквано решение от страна на Шейнбаум, която отказа да участва в церемонията по откриването на първенството в собствената си страна, като дари своя билет за стадион „Ацтека" на футболна фенка от коренното население.

Сега тя промени програмата си, за да присъства на финала между Аржентина и Испания в Ийст Ръдърфорд, близо до Ню Йорк.

Посещението идва на фона на напрегнати отношения между Мексико и САЩ заради търговски и сигурностни въпроси. На финала ще присъстват още испанското кралско семейство, докато аржентинският президент Хавиер Милей ще пропусне мача заради футболно суеверие.

Американският президент Доналд Тръмп

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