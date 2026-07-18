Тръмп събира лидерите на Мексико и Канада за финала на Световното по футбол

Мексиканската президентка Клаудия Шейнбаум ще присъства на финала на Световното първенство по футбол по покана на американския президент Доналд Тръмп. Тя заяви, че поканата е била лична, като на трибуните ще бъде и канадският премиер Марк Карни – другият лидер на страна домакин на турнира.

Това е неочаквано решение от страна на Шейнбаум, която отказа да участва в церемонията по откриването на първенството в собствената си страна, като дари своя билет за стадион „Ацтека" на футболна фенка от коренното население.

Сега тя промени програмата си, за да присъства на финала между Аржентина и Испания в Ийст Ръдърфорд, близо до Ню Йорк.

Посещението идва на фона на напрегнати отношения между Мексико и САЩ заради търговски и сигурностни въпроси. На финала ще присъстват още испанското кралско семейство, докато аржентинският президент Хавиер Милей ще пропусне мача заради футболно суеверие.