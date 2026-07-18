КМГ: Публикуван беше Планът за действие за сътрудничество и развитие в областта на изкуствения интелект

На 17 юли в Шанхай бяха открити Световната конференция за изкуствен интелект 2026 (WAIC) и Срещата на високо равнище за глобалното управление на изкуствения интелект. По време на форума Държавният комитет за развитие и реформи на Китай, съвместно с Китайската медийна група и други институции, публикува „План за действие за сътрудничество и развитие в областта на изкуствения интелект".

Планът има за цел да изпълни важните указания на председателя Си Дзинпин „изкуственият интелект да бъде международно обществено благо в полза на цялото човечество". Документът предлага осем основни направления за действие, обхващащи данните, изчислителната мощ, екосистемата, приложението на изкуствения интелект, подготовката на кадри, правилата и стандартите, управлението на сигурността и етиката. Сред тях са осигуряването на висококачествени данни, достъпът до интелигентна изчислителна инфраструктура, споделянето на екосистема с отворен код, задълбоченото внедряване на изкуствения интелект, съвместното обучение на дигитални таланти, съвместното изграждане на правила и стандарти, сътрудничеството в областта на сигурността и управлението, както и насърчаването на развитието на изкуствения интелект в полза на обществото. С тези практически мерки Китай откликва на инициативите на ООН за засилване на международното сътрудничество в областта, преодоляване на цифровото разделение и използването на технологията за подпомагане на устойчивото развитие.

По време на конференцията Държавният комитет за развитие и реформи, съвместно с Китайската медийна група и други институции, представи и сборника с примери „Китайски интелект в полза на света (2026)". Изданието е публикувано за трета поредна година и включва десет ярки истории за международното сътрудничество на Китай в областта на изкуствения интелект.