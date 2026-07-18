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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23244086 www.24chasa.bg

Китай представи петгодишен план за по-добра защита на почвите, подземните води и селската околна среда

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Китай представи нов петгодишен план за засилване на защитата на почвите, подземните води и екологичната среда в селските райони през периода 2026–2030 г., съобщава КМГ.

Документът предвижда подобряване на опазването на земеделските земи, по-ефективен контрол върху замърсяването на подземните води и ускоряване на инициативата за изграждане на „красива провинция".

В рамките на плана ще бъдат реализирани шест мащабни проекта, сред които мерки за предотвратяване на замърсяването на почвите още при източника и възстановяване на малки водни обекти в селските райони. Властите си поставят за цел да постигнат значителен напредък в развитието на екологичното земеделие и да подобрят качеството на живот в селските общности.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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