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Пощенският сектор на Китай отчита стабилен растеж през първата половина на 2026 г.

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Китайският пощенски сектор продължава да се развива стабилно през първите шест месеца на 2026 г. Приходите на сектора достигат 925,6 милиарда юана, което представлява увеличение от 6% на годишна база, съобщава КМГ.

Най-голям принос имат експресните доставки, чиито приходи нарастват със 7,3% до 771,4 милиарда юана. За периода са обработени близо 108,9 милиарда пощенски пратки, включително над 100 милиарда експресни доставки. Докато вътрешноградските доставки отбелязват спад, междуградските пратки продължават да растат с над 6%.

Само през юни секторът е реализирал приходи от 162 милиарда юана и е обработил около 19 милиарда пратки, което потвърждава устойчивото развитие на логистичната индустрия в страната.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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