Пощенският сектор на Китай отчита стабилен растеж през първата половина на 2026 г.

Китайският пощенски сектор продължава да се развива стабилно през първите шест месеца на 2026 г. Приходите на сектора достигат 925,6 милиарда юана, което представлява увеличение от 6% на годишна база, съобщава КМГ.
Най-голям принос имат експресните доставки, чиито приходи нарастват със 7,3% до 771,4 милиарда юана. За периода са обработени близо 108,9 милиарда пощенски пратки, включително над 100 милиарда експресни доставки. Докато вътрешноградските доставки отбелязват спад, междуградските пратки продължават да растат с над 6%.
Само през юни секторът е реализирал приходи от 162 милиарда юана и е обработил около 19 милиарда пратки, което потвърждава устойчивото развитие на логистичната индустрия в страната.