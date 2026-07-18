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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23244193 www.24chasa.bg

10 000 без питейна вода по иранското крайбрежие след US удари

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Снимка: Pixabay

Най-малко 10 000 души останаха без питейна вода след американски удари по инсталация за обезсоляване на морска вода в иранската провинция Хормозган, съобщиха местните власти.

Засегнати са около 20 крайбрежни села в района на Джаск.

Американската армия заяви, че ударите са насочени към цели, свързани със способността на Иран да атакува Ормузкия проток. Според ирански източници обаче са засегнати и цивилни обекти и критична инфраструктура. При температури над 40 градуса прекъсването на водоснабдяването създава сериозни затруднения за местното население, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

Снимка: Pixabay

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