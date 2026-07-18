48 сделки за милиарди между Ирак и US компании, включително със "Старлинк" на Мъск

"Старлинк" на Илон Мъск е сред новите партньори на иракските министерства на електроенергетиката при подписването на 48 споразумения между Ирак и САЩИрак подписа 48 споразумения и договорености с американски компании, основно в енергийния сектор, по време на визитата на иракския премиер Али аз Зайди в САЩ.

Сред новите партньори на иракските министерства на електроенергетиката и на петрола са компаниите „ЕксонМобил" (ExxonMobil), Кей Би Ар (KBR), „Джи И Вернова" (GE Vernova), „Шел" (Shell) и „Халибъртън" (Halliburton). Багдад е подписал и споразумение със Starlink за развитие на сателитен интернет, предаде БТА.

Двете страни договориха и възстановяване на петролопровода между Ирак и Сирия, който трябва да създаде нов маршрут за износ на суров петрол. Сделките идват на фона на усилията на Ирак да укрепи икономиката си, зависима основно от петрола, след последните сътресения в региона.

По време на срещата президентът Доналд Тръмп определи иракския премиер като „шампион" и заяви, че двамата имат „отлична химия".

Багдад продължава да балансира между отношенията си със САЩ и Иран и е под натиск да модернизира инфраструктурата си и да ограничи влиянието на подкрепяни от Техеран въоръжени групировки.