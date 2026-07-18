Венеция посрещна с протести мегаяхтата на американския милиардер и посланик в Рим Тилман Фертита

Пристигането на мегаяхтата Boardwalk на американския посланик в Италия Тилман Фертита предизвика силен обществен и политически отзвук във Венеция в навечерието на традиционния празник Феста дел Реденторе (Празникът на Спасителя). Според медиите на Апенините луксозният плавателен съд, оценяван на около 500 милиона долара и дълъг 117 метра, е акостирал, съпровождан от влекач и патрулни лодки на италианската брегова охрана. Районът беше охраняван от полицейски части, докато десетки жители и туристи наблюдаваха пристигането зад поставените предпазни ограждения.

На борда на яхтата се намираха Тилман Фертита, неговата съпруга Лорън и техни гости. Посещението във Венеция е част от обиколката Freedom 250 Coastal Diplomacy Tour, с която американският посланик отбелязва 250-годишнината от независимостта на Съединените щати. Планирано е яхтата да остане във венецианската лагуна и по време на кулминацията на празника, когато традиционно над площад „Сан Марко" се провежда заря.

Внушителните размери на Boardwalk привлякоха вниманието още с навлизането й в лагуната. С височина 32 м. плавателният съд надминава дори Двореца на дожите, чиято най-висока точка достига приблизително 29,5 м. На борда работи екипаж от 50 души. Яхтата разполага с две площадки за хеликоптери и множество луксозни екстри. Корабът плава под италиански и американски флаг, като на кърмата е издигнат и флагът на Каймановите острови. Американският посланик в Италия Тилман Фертита е един от най-богатите бизнесмени в Съединените щати. Той е президент и главен изпълнителен директор на компанията Landry's, която управлява десетки ресторантски марки, хотели и казина. Собственик е и на отбора от НБА Houston Rockets. Според класацията на списание "Форбс" състоянието му се оценява на около 11 милиарда долара. През 2025 г. президентът Тръмп го назначи за посланик на САЩ в Италия.

Още преди пристигането на мегаяхтата във Венеция беше обявено, че различни граждански организации и активисти ще организират протест срещу посещението му. Самият американски посланик коментира предварително, че не вижда причина да се отказва от визитата си заради демонстрации, като подчерта, че правото на протест трябва да бъде уважавано. По данни на организаторите в демонстрацията са участвали над 500 души, докато според други оценки броят на протестиращите е бил 300. Шествието премина под лозунга „Венеция не се използва", като участниците носеха транспаранти и надуваеми дюшеци и отправяха критики срещу американската политика, президента Тръмп и движението MAGA. Когато протестиращите се опитаха да достигнат района, където бе акостирала яхтата, те бяха спрени от полицейски части за борба с безредиците. Последваха кратки сблъсъци с органите на реда. След това шествието бе отклонено към района на Градините на Биеналето, където протестът приключи с речи на организаторите.