ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германия за сигурността си: „Високо ниво на заплах...

Времето София 35° / 35°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23244704 www.24chasa.bg

Пожар унищожи над 100 жилища в Норвегия (Видео)

860
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Пожарът в Норвегия КАДЪР: X/@Nordic_News

Над 100 жилища са унищожени при мащабен пожар, който бушува в района на Драмен, в южната част на Норвегия, съобщиха спасителните служби.

Стотици хора са евакуирани от района, разположен на около 50 километра западно от Осло. Няма данни за загинали, ранени или изчезнали хора, съобщава Би Би Си. 

Регионалната пожарна служба обяви тази сутрин, че огънят в град Крокстаделва вече е поставен под контрол, предаде норвежката новинарска агенция "Норвежко телеграфно бюро".

Все още не е ясно откъде е тръгнал пожарът и каква е причината за възникването му. Представител на Червения кръст в Драмен обаче посочи, че огънят се е разпространил изключително бързо заради метеорологичните условия.

„Това показва колко горещо беше напоследък. Времето е много сухо. След като пожарът е започнал, той се е разпространил бързо. Именно това наблюдаваме", заяви Томас Евйен. 

Пожарът в Норвегия КАДЪР: X/@Nordic_News

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обида заради “Мишлен”? Не, просто направете ресторантите по-добри (Видео)