Пожар унищожи над 100 жилища в Норвегия (Видео)

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Над 100 жилища са унищожени при мащабен пожар, който бушува в района на Драмен, в южната част на Норвегия, съобщиха спасителните служби.

Стотици хора са евакуирани от района, разположен на около 50 километра западно от Осло. Няма данни за загинали, ранени или изчезнали хора, съобщава Би Би Си.

Регионалната пожарна служба обяви тази сутрин, че огънят в град Крокстаделва вече е поставен под контрол, предаде норвежката новинарска агенция "Норвежко телеграфно бюро".

Все още не е ясно откъде е тръгнал пожарът и каква е причината за възникването му. Представител на Червения кръст в Драмен обаче посочи, че огънят се е разпространил изключително бързо заради метеорологичните условия.

„Това показва колко горещо беше напоследък. Времето е много сухо. След като пожарът е започнал, той се е разпространил бързо. Именно това наблюдаваме", заяви Томас Евйен.