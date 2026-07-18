Германия мина към високо ниво на заплаха

Германия повиши оценката си за сигурността от „абстрактно" на „високо ниво на заплаха" заради нарастващи сигнали и разузнавателна информация за възможни атаки, съобщи вътрешният министър Александер Добринт.

В интервю той заяви, че рискът от нападения "трябва да се има предвид по всяко време в Германия", а планове за атаки срещу германска инфраструктура, институции и отделни лица са „ясно разпознаваеми".

Засега властите не дават повече подробности за конкретни заплахи, предаде БТА.

Решението идва след поредица от тежки нападения в Германия през последните години. В един от тях саудитски лекар бе осъден на доживотен затвор миналия месец за убийството на шест души и раняването на стотици, след като се вряза с взето под наем превозно средство в тълпа на исторически пазар в Магдебург броени дни преди Коледа през 2024 г.