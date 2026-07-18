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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23244717 www.24chasa.bg

Германия мина към високо ниво на заплаха

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Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт СНИМКА: Вътрешно министерство на Германия

Германия повиши оценката си за сигурността от „абстрактно" на „високо ниво на заплаха" заради нарастващи сигнали и разузнавателна информация за възможни атаки, съобщи вътрешният министър Александер Добринт.

В интервю той заяви, че рискът от нападения "трябва да се има предвид по всяко време в Германия", а планове за атаки срещу германска инфраструктура, институции и отделни лица са „ясно разпознаваеми".

Засега властите не дават повече подробности за конкретни заплахи, предаде БТА.

Решението идва след поредица от тежки нападения в Германия през последните години. В един от тях саудитски лекар бе осъден на доживотен затвор миналия месец за убийството на шест души и раняването на стотици, след като се вряза с взето под наем превозно средство в тълпа на исторически пазар в Магдебург броени дни преди Коледа през 2024 г. 

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт СНИМКА: Вътрешно министерство на Германия

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