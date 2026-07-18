Иранският Корпус призова жителите на Йордания да се бият срещу САЩ

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Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция призова жителите на Йордания - един от най-ключовите стратегически съюзници на САЩ в Близкия изток, да се бият срещу американците, предаде ДПА.

„Ваш религиозен и човешки дълг е да ги неутрализирате с всички средства и да очистите свещената земя на Йордания от убийците на потиснатите мюсюлмани", заявява военната организация.

Аман поддържа отношения с Техеран, но поради географското си положение Йордания многократно е била на огневата линия в конфликта между Иран и Израел, посочва БТА.

Конфликтът между Иран и САЩ избухна отново през последната седмица.