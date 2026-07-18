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Иран удари ключов петролен обект в Кувейт, има ранени

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Иран удари ключов петролен обект в Кувейт СНИМКА: X/@trtworld

Кувейт съобщи в събота, че един от ключовите му петролни обекти е бил поразен при поредица от ирански атаки, при които има ранени и са нанесени значителни материални щети.

Държавната петролна компания Kuwait Petroleum Corporation заяви, че „един от жизненоважните обекти в петролния сектор беше подложен на многократни брутални ирански атаки, които доведоха до няколко ранени и значителни материални загуби", съобщава държавната информационна агенция KUNA.

„На пострадалите е оказана медицинска помощ, обектът е евакуиран, а реакцията на нападението се координира със съответните държавни институции", се казва още в изявлението.

По-рано в събота Министерството на електроенергетиката, водите и възобновяемата енергия на Кувейт съобщи, че след иранските удари е избухнал пожар в съоръжение на електроцентрала с инсталация за обезсоляване на морска вода, пише turkiyetoday. 

Ведомството не предостави допълнителна информация за мащаба на нанесените щети.

Атаките идват на фона на рязко нарасналото напрежение в Близкия изток, след като Съединените щати нанесоха удари по Иран, а Техеран отвърна с атаки срещу държави в региона. 

Размяната на удари между Вашингтон и Техеран се случва въпреки подписания през юни с посредничеството на Пакистан меморандум за разбирателство, чиято цел беше да сложи край на войната и да проправи път към трайно мирно споразумение.

Иран удари ключов петролен обект в Кувейт СНИМКА: X/@trtworld

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