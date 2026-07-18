Жертва на Епстийн: Живеех като в секта, той управляваше целия ми живот

Живеех като в секта. Това заяви бивша жертва на финансиста Джефри Епстийн пред Би Би Си. Жената, представена с псевдонима Аня, разказа как в продължение на години е била подложена на сексуално насилие и психологически тормоз от страна на финансиста. Тя твърди още, че той упражнявал пълен контрол над живота й.

По думите ѝ Епстийн я примамил с обещания за успешна кариера в модната индустрия, след като била представена на него от моден агент в Париж. Вместо на работа тя попаднала в мрежа от манипулации, зависимост и системно насилие. Аня твърди, че той контролирал финансите ѝ, контактите ѝ с близки, следял всяка нейна стъпка и дори я принудил да се подложи на ненужни козметични операции.

„Беше като секта, а той беше нейният лидер", разказва жената. Според нея Епстийн целенасочено е изграждал психологическа зависимост у жертвите си и ги карал да вярват, че без него нямат бъдеще.

Аня живяла в един от апартаментите на Епстийн в Манхатън заедно с други негови „асистентки", които били на разположение денонощно и редовно ставали жертви на сексуално насилие. След смъртта му през 2019 г. брат му Марк я изгонил от жилището.

Тя признава, че най-тежкият момент е бил, когато самата тя била принудена да привлича други млади жени в обкръжението на Епстийн. Днес е получила обезщетение от фонда за жертвите му и решава да разкаже историята си с надеждата да помогне на други жени да разпознаят и напуснат подобни насилствени отношения.