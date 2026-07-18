Индия: Преговорите за доставки на бензин за Русия са на търговско ниво

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Правителството на Индия не участва в преговори за евентуални доставки на бензин за Русия, а такива се водят само между търговски компании, заяви източник от индийското правителство пред ТАСС.

По думите му Ню Делхи не участва в разговорите и не са планирани официални контакти по темата, предаде БТА.

По-рано индийският министър на петрола Хардип Сингх Пури заяви, че страната има капацитет да доставя горива за Русия при необходимост.

Междувременно Ройтерс съобщи, че руски компании са потърсили допълнителни количества бензин от индийски рафинерии, но те не разполагат със свободни обеми за износ.

Русия изпитва затруднения с производството на горива след атаки срещу нефтопреработвателни предприятия, макар че президентът Владимир Путин определи проблемите с горивата в страната като временни.

Според доклад на руския вицепремиер Александър Новак ситуацията постепенно се стабилизира.

В същото време руските власти вече въведоха временна забрана за износа на бензин и дизел, като очакват през юли да започне внос на горива за вътрешния пазар.