ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Прокуратурата проверява ремонт на църквата в Хвойн...

Времето София 35° / 35°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23244782 www.24chasa.bg

Индия: Преговорите за доставки на бензин за Русия са на търговско ниво

3480
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Гориво. Снимка: Архив

Правителството на Индия не участва в преговори за евентуални доставки на бензин за Русия, а такива се водят само между търговски компании, заяви източник от индийското правителство пред ТАСС.

По думите му Ню Делхи не участва в разговорите и не са планирани официални контакти по темата, предаде БТА.

По-рано индийският министър на петрола Хардип Сингх Пури заяви, че страната има капацитет да доставя горива за Русия при необходимост. 

Междувременно Ройтерс съобщи, че руски компании са потърсили допълнителни количества бензин от индийски рафинерии, но те не разполагат със свободни обеми за износ.

Русия изпитва затруднения с производството на горива след атаки срещу нефтопреработвателни предприятия, макар че президентът Владимир Путин определи проблемите с горивата в страната като временни. 

Според доклад на руския вицепремиер Александър Новак ситуацията постепенно се стабилизира.

В същото време руските власти вече въведоха временна забрана за износа на бензин и дизел, като очакват през юли да започне внос на горива за вътрешния пазар.

Гориво. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Завещание на седмицата: Обида заради “Мишлен”? Не, просто направете ресторантите по-добри (Видео)