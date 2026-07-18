Тръмп и ливанският президент ще обсъдят примирието между Израел и „Хизбула“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Ливан Жозеф Аун замина за Вашингтон по покана на американския президент Доналд Тръмп, съобщи ливанската президентска канцелария, цитирана от ДПА.

Очаква се двамата да се срещнат във вторник и да обсъдят укрепването на примирието между Израел и проиранската милиция "Хизбула" в Ливан, сигурността в Южен Ливан и изтеглянето на израелските сили от ливанска територия, предаде БТА.

Визитата идва на фона на преките политически преговори между Ливан и Израел, които се водят от април.

Въпреки действащото примирие сблъсъците в южната част на страната продължават, а Бейрут настоява, че израелската „зона за сигурност" представлява незаконна окупация.