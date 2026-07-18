Тръмп и ливанският президент ще обсъдят примирието между Израел и „Хизбула“

Президентът на Ливан Жозеф Аун замина за Вашингтон по покана на американския президент Доналд Тръмп, съобщи ливанската президентска канцелария, цитирана от ДПА.
Очаква се двамата да се срещнат във вторник и да обсъдят укрепването на примирието между Израел и проиранската милиция "Хизбула" в Ливан, сигурността в Южен Ливан и изтеглянето на израелските сили от ливанска територия, предаде БТА.
Визитата идва на фона на преките политически преговори между Ливан и Израел, които се водят от април.
Въпреки действащото примирие сблъсъците в южната част на страната продължават, а Бейрут настоява, че израелската „зона за сигурност" представлява незаконна окупация.