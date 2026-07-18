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Кметът на Ню Йорк: Готвя арест на Нетаняху, когато дойде през септември

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Зохран Мамдани снимка: Официален профил във Фейсбук

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани заяви пред The New York Times, че проявява интерес към възможността за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху, ако той, както се очаква, пристигне в града за Общото събрание на ООН през септември.

Мамдани посочи, че все още не е ясно дали има законовото правомощие да разпореди на нюйоркската полиция, която е под негов контрол, да задържи чуждестранен държавен лидер като Нетаняху. По думите му по въпроса се водят „активни разговори" с правния отдел на общината, пише ynetnews. 

„Каквото законът ми позволява да направя в Ню Йорк, това ще направим, но няма да създаваме собствени закони за тази цел", каза той. Мамдани допълни, че според него „министър-председателят Нетаняху трябва да бъде в Хага".

„Той е военнопрестъпник, срещу когото Международният наказателен съд е издал обвинения. Това мнение се споделя от много хора заради последиците от действията му през последните години", заяви кметът.

Нетаняху отговори остро на кмета на Ню Йорк като заяви, че Мамдани „осъжда Израел – единствената демокрация, която стои рамо до рамо с американските ценности".

„Кого защитава той? „Хамас", която открито призовава за избиването на всеки евреин по света и извърши онова ужасно клане – най-тежкото срещу евреи след Холокоста", каза израелският премиер. Нетаняху добави още, че според него Мамдани „не се интересува", че „онези, които мразят евреите и Израел, в крайна сметка мразят и Америка".

„Всъщност мисля, че той тайно мрази Америка", допълни израелският премиер.

Зохран Мамдани снимка: Официален профил във Фейсбук

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