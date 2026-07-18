Румъния купува хеликоптери и радари за над 1 млрд. евро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Румъния подписа договори за над 1 млрд. евро за закупуването на 12 многоцелеви хеликоптера Airbus H225M Caracal и 12 радара Ground Master 200 MM/A от френската компания „Талес", съобщи Аджерпрес.

Сделките се финансират по европейския инструмент SAFE и са част от съвместни обществени поръчки, предаде БТА.

Контрагент по сделката е съответната френска Генерална дирекция по въоръженията.

Хеликоптерите ще бъдат предназначени за бойни, разузнавателни и наблюдателни мисии, а радарите – за откриване на самолети, дронове и ракети, включително на малка височина.

Стойността на поръчката за хеликоптерите е около 757 млн. евро, като цялата сума за нея, одобрена по механизма SAFE, е 852 млн., а сумата за радарите е около 247 млн. евро при одобрени 258 млн.

Първият радар се очаква да бъде доставен до 11 месеца, а хеликоптерите – след около три години.

Доставките ще се извършват поетапно до 2030 г.