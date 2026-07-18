Десетки семейства бяха измамени да купят незаконни имоти в Испания, останаха без пари

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Някои са убедени, че стресът от преживяното е допринесъл за смъртта на техни близки

Собствениците твърдят, че строителят ги заплашвал, спирал им ток и вода и дори блокирал достъпа до комплекса

Полицията не съдейства по никакъв начин, казват още измамените

Десетки британски семейства, мечтаещи за спокоен живот под испанското слънце, се оказаха въвлечени в продължителна съдебна битка за домовете си. Купувачите твърдят, че са били измамени да придобият имоти в незаконен комплекс край Мурсия, а вместо пенсиониране в рая са преживели години на финансови загуби, заплахи и несигурност. Някои от тях са принудени да се върнат във Великобритания, след като изчерпали всичките си спестявания.

През 2003 г. 24 британски семейства купуват къщи в новопостроен жилищен комплекс в живописния район Геа и Труйолс, в испанската област Мурсия, разказват те пред "Дейли мейл".

Мнозина от тях са продали домовете си във Великобритания, вложили са всичките си спестявания и са мечтали да прекарат спокойни старини със семействата си под средиземноморското слънце.

Вместо това покупката на вила в квартал „Ла Монтаня" се превръща в началото на кошмар, продължил повече от две десетилетия. Без да подозират, семействата са закупили имоти в незаконен строителен проект, след като брокерът и строителят ги уверили, че всичко е напълно законно.

Жителите разказват, че са били прогонени от домовете си и принудени да похарчат хиляди паунди за съдебни дела и ремонти. Някои са останали без никакъв избор, освен да се върнат във Великобритания и да заживеят при близките си, след като са изчерпали всичките си спестявания.

Те твърдят още, че са били заплашвани от въоръжени мъже, нападани физически от строители, които искали още пари, и безпомощно са наблюдавали как непознати се нанасят в домовете, които смятали за свои.

Според тях през всичките тези години институциите многократно са ги подвеждали, а някои са убедени, че стресът от преживяното е допринесъл за смъртта на техни близки.

„Искахме спокойни старини, да спазваме испанските закони и да се наслаждаваме на хубавото време. Вместо това живеехме в страх", разказва един от собствениците.

Днес 12 британци, закупили жилища в печално известния комплекс „Ла Монтаня", споделиха историята си.

Сред тях е Ан, която се премества в Испания със съпруга си Дейвид от Ашингтън, графство Нортъмбърланд, след като се възстановява от рак на гърдата.

„Със съпруга ми напуснахме работа срещу обезщетение и продадохме дома си, за да започнем нов живот в Испания", разказва тя. Подобно на много свои съседи, Ан купува имота чрез брокера Марк Спенсър, който продавал вилите, строени от предприемача Хосе Антонио Сонер.

„Проверихме много внимателно фирмата, направихме копия на паспортите им и всичко изглеждаше напълно законно."

Друга собственичка – Мери – разказва, че преди да внесе капаро от 3000 евро, поискала последно уверение.

„Попитахме брокера Марк Спенсър: „Този строеж законен ли е?" Той ни увери, че е", казва тя.

В продължение на месеци купувачите вярвали, че строителството върви по план. Когато обаче се върнали, за да проверят бъдещите си домове, мнозина открили пуст строителен обект, а къщите били, както описва един от съседите, „само една дупка в земята".

Ан си спомня, че когато пристигнала, целият комплекс бил ограден с полицейски ленти.

„След като направихме първото плащане, отидохме да видим как върви строежът. Вместо това открихме целия обект запечатан от полицията, а всички строители бяха изчезнали."

Месеци наред купувачите вярвали, че строежът върви нормално. Но когато се върнали да проверят бъдещите си домове, много от тях открили изоставен строеж.

„След като платихме първата вноска, отидохме да видим как върви строителството, но открихме, че целият обект е ограден с полицейска лента и всички строители са изчезнали", спомня си Ан.

Британските собственици постепенно осъзнали, че има сериозен проблем. Основна инфраструктура – електричество, течаща вода и граници на парцелите – никога не била завършена, въпреки че много от тях вече били платили почти цялата цена на имотите.

Джон и Алис, които се преместили от Есекс през 2003 г., казват, че били платили 90% от договорената сума, преди да разберат мащаба на проблема.

„Скоро стана ясно, че целият комплекс е незаконно построен – водата, електричеството, парцелите и границите никога не бяха довършени", разказват те.

Бившата собственичка Елинор твърди, че строителят Солер лъжливо е представял, че притежава земята.

„Той е фалшифицирал документи, че е купил земята, и е разпространявал много други лъжи, включително фалшив превод на английски език", казва тя. Вместо да завърши комплекса, строителят започнал многократно да иска допълнителни плащания. Елинор твърди, че той отказвал да предаде нотариалните документи, освен ако купувачите не платят още хиляди евро за неща като „шкаф под стълбите" или ремонт на покрива.

Някои собственици се почувствали принудени да продължат да плащат, защото вече били вложили огромни суми. Ан казва, че поискала парите си обратно, но от агенцията я предупредили, че ще загуби всичко, което вече е платила.

„Не можехме да си позволим да загубим парите, затова глупаво направихме още две плащания", признава тя.

Реймънд и Патриша от Рединг казват, че вече били платили 90 000 евро, когато разбрали, че строителят няма собственост върху земята.

„Когато разбрахме, че строителят не притежава земята, го дадохме под съд за връщане на парите. Загубихме гражданското дело и го предупредихме, че ще заведем наказателно", разказват те. Следващите години били белязани от финансов крах и постоянна несигурност.

Много семейства плащали ипотеки, наеми и разходи за съхранение на вещи, докато домовете им оставали недовършени.

Мери разказва, че след спирането на строежа обектът останал затворен около 15 месеца.

Тя и съпругът ѝ вече били продали дома си във Великобритания и плащали над 10 000 евро за наем на друг имот, както и разходи за ДДС и склад, докато чакали вилата, която трябвало да бъде готова през март 2004 г.

Ан и Дейвид също прекарали почти две години в жилище под наем, докато плащали за съхранението на вещите си във Великобритания. Когато парите им свършили, те изпратили всичко в Испания и го оставили в гаража на приятел, преди да вземат тежкото решение да се върнат обратно във Великобритания.

Тогава двойката, съответно на 49 и 51 години, се нанесла в свободната стая на родителите на Дейвид.

„Психическото ни състояние беше на най-ниското си ниво", казва Ан. След като намерили нова работа, Ан и Дейвид решили да се борят за дома си в Испания. Те започнали редовно да посещават La Montana, за да следят новите опити за строителство.

Но проблемите продължили. Ан твърди, че Солер „продължавал да иска все повече и повече пари", докато собствениците похарчили десетки хиляди евро за адвокати в неуспешни опити да узаконят комплекса.

Стивън и Роуз от Халифакс купили вилата си няколко години по-късно от испански собственици, които също били закупили имота.

„Никога не ни казаха, че къщата е незаконна или че има проблеми", казва Стивън. Те платили 110 000 евро в брой и едва след пристигането си разбрали от разочарованите британски съседи за истинската ситуация.

Подобно на останалите, Стивън години наред плащал допълнителни разходи, за да направи имота използваем.

Жителите сами организирали електричество, след като временната връзка била прекъсната. Опитите им да узаконят строежа чрез адвокати също не довели до резултат.

Джон и Алис казват, че тяхната вила била „само дупка в земята", когато строежът спрял. Те платили хиляди евро за воден резервоар, септична система и електрическа връзка, за да могат поне да прекарват почивки там.

С времето напрежението ескалирало. Собствениците твърдят, че строителят ги заплашвал, спирал им ток и вода и дори блокирал достъпа до комплекса. Елинор твърди, че веднъж той пристигнал с метален прът и опитал да вземе оръжие от автомобила си, но бил спрян от охранител.

Тя казва, че се обадила в полицията, но никой не дошъл. Елинор вярва, че стресът от ситуацията е допринесъл за смъртта на съпруга ѝ през 2006 г.

„Съпругът ми почина в Испания през 2006 г., главно заради стреса, който преживяхме и двамата", казва тя. Мери разказва, че живеели в постоянен страх. При един от конфликтите тя твърди, че строителят ударил съпруга ѝ с пръчка и му разрязал ръката.

„Спяхме почти всяка нощ с бейзболна бухалка до леглото", казва тя. Въпреки че спечелили дело за нападението, никога не получили обезщетение.

Повече от десетилетие след покупката ситуацията станала още по-лоша, когато собствениците разбрали, че Солер е продал комплекса на друг бизнесмен – Антонио Товар.

Жителите твърдят, че Товар започнал кампания за сплашване, целяща да ги изгони от домовете, за които се борили години наред.

Те твърдят, че новият собственик разбивал къщи, изхвърлял вещи и дори продавал имотите на други хора.

Някои собственици се връщали и откривали, че са заключени отвън, а личните им вещи са изчезнали.

Според тях в домовете им били изнесени легла, мебели, дрехи и семейни спомени. Товар дори изпратил служители на частната компания Desokupa, която се занимава с бързо извеждане на незаконни обитатели, за да сплаши жителите.

Собствениците твърдят, че полицията не е предприела действия.

Марк и Луиз от Уейкфийлд казват: „Когато Товар нахлу в дома ми, полицията не си свърши работата. Те стояха и се смееха с него". След повече от 20 години борба много от първоначалните собственици твърдят, че са останали без нищо.

Някои са починали, други са се върнали във Великобритания, след като са изхарчили спестяванията си за адвокати и ремонти.

Много от тях вече са на 70 и 80 години и казват, че пенсионирането, за което са работили цял живот, им е било отнето.

Ан, която вече е на 70 години, казва: „Ние сме пенсионери без нищо, което да показва всички години, в които сме работили и изплащали ипотеките си. Просто някой ни открадна всичко".

Джон и Алис допълват: „И двамата сме почти на 80 години и загубихме спестяванията на целия си живот. Никога не сме били незаконни обитатели".

Днес се смята, че само едно от първоначалните британски семейства все още живее в комплекса.

Жителите казват, че са опитвали да се свържат със строителя Солер и агента Марк Спенсър, но те са „изчезнали".