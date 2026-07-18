След 38 години двама мъже съдят болница, ДНК тест разкрил, че са разменени при раждането

От болницата в Северна Дакота твърдят, че нямат вина за станалото

Срещите между мъжете и биологичните им родители били "топли, но все пак неловки"

Двама мъже, които разбрали, че са били разменени при раждането си преди 38 г., ще съдят болница в американския щат Северна Дакота. За размяната двамата разбрали след ДНК тест. Според тях грешката ги е "лишила" от живота, който трябвало да имат.

Всичко започва, когато Кайл Байлин получава комплект за домашен ДНК текст като подарък по време на коледна размяна на подаръци. След като праща пробата си, резултататите му помагат да открие биологичната си леля. Това става чрез генеалогична платформа. И нейният племенник Джереми Морисън си прави ДНК тест, чиито резултати показват, че всъщност семейството, в което е израснал не е неговото родно семейство.

"Тогава буквално останах без думи. Никога не бихме си представили, че наистина е станала размяна на бебета при раждането", разказва Байлин. Морисън пък е категоричен, че се убедил, че истината е такава, като видял снимка на брата на Кайл и осъзнал колко много си приличат двамата.

Според исковата молба, внесена миналата седмица в съд в Северна Дакота, Байлин и Морисън са били единствените две бебета, родени на 26 януари 1988 г. в медицинския център Unity Medical в Графтън. По неизвестна причина те са били изпратени в различни семейства.

От центъра обаче са категорични, че нямат вина за станалото. В официално изявление на болницата пише, че няма никакви доказателства, че служители там са допуснали смяната.

Байлин обаче, който всъщност е роден като Джереми Морисън, твърди, че все още пази болничната гривна, на която погрешно е било изписано името "Кайл Байлин".

От ДНК тестовете, които преобръщат живота на двамата мъже и семействата им, вече са минали 2 години. През това време те преминават през много емоционални срещи с биологичните си родители, задават си купища въпроси и неизбежно изпадат в размисъла "Какъв би бил животът ми, ако размяната никога не беше се случила?".

"Кайл винаги ще си остане мой син - това никога няма да се промени. Но се чувствам ограбена от живота, който трябваше да имам с биологичния си син. Не можеш да върнеш 35 години назад - първите му стъпки, първото шофиране, сватбата му. Как се наваксва това?", пита Евелин Нютън, която е отгледала Кайл.

От болницата не оспорват, че размяната е станала в някакъв момент, но заявяват, че разследват случая и досега не са открили доказателства администрацията или персоналът да са отговорни за грешката.

"Осъзнаваме колко дълбоко това откритие е засегнало тях и семействата им. За съжаление, след близо четири десетилетия медицинските и кадровите архиви, които биха могли да дадат повече яснота, вече не съществуват, а никой от екипа, участвал в ражданията тогава, вече не работи в болницата", се казва в позицията на Unity Medical, цитирана от ABC News.

Въпреки шокиращото разкритие Морисън казва, че чувствата му към семейството, което го е отгледало, не са се променили. Той продължава да смята Елизабет О'Тул и Тери Морисън за свои родители.

„Бях обичан. Спортувах. Справях се добре в училище. Един ДНК тест няма как да изтрие 38 години спомени", категоричен е той.

Днес Морисън живее в Колорадо и работи като инспектор по заваряване в компания за вятърна енергия. Според него ако не е бил разменен при раждането, вероятно е щял да работи със своя биологичен брат и баща в семейната зърнена ферма в Северна Дакота, където е израснал Байлин.

Евелин Нютън пък разказва, че никога не е изпитвала съмнения, че Кайл не е нейният биологичен син. Въпреки че другите членове на семейството са светлокоси, а неговата коса е тъмна, съпругът ѝ имал и тъмнокоси роднини. Освен това самата Нютън е осиновена и не знаела как изглеждат биологичните ѝ роднини.

За Байлин случилото се поражда и размисли доколко човек се формира от наследствеността или от средата, в която израства.

Докато гради академична кариера далеч от Северна Дакота, той приемал политическите спорове по време на семейните празници като нещо типично за американските семейства. Кайл и Джереми сега СНИМКА: Екс/ @DOGEQEEN

"Питах се как е възможно това да е моето семейство и защо съм толкова различен от всички. Оказа се, че просто сме напълно различни хора", коментира Кайл.

И Байлин, и Морисън вече са се срещнали с биологичните си родители. И двамата определят срещите като топли, но все пак неловки. Те обаче все още не са се срещали на живо, но са говорили по телефона.

Двамата вече са се срещнали с биологичните си родители. Определят срещите като топли, но и неловки. Самите Байлин и Морисън все още не са се виждали лично, но вече са разговаряли по телефона.

„Опитваме се да останем единни и да приемем, че подобна ситуация неизбежно е сложна в човешки план. Всички опознаваме хора, които до скоро не сме познавали", обясни Байлин.

"Вече знам истината, но все още изграждаме отношенията си. Не мога да върна времето назад и да възстановя изгубеното. Това е процес - също като самия мен", казва и Морисън.

Подобни случаи са редки, но ДНК тестовете ги разкриват все по-често. През последните години домашните ДНК тестове помагат да бъдат разкрити и други подобни случаи:

През 2024 г. две жени съдят правителството на Норвегия, след като разбират, че са били разменени при раждането.

През 2020 г. двама мъже завеждат дело срещу католическа епархия в Западна Вирджиния с твърдението, че са били разменени при раждането през 1942 г.

През 2018 г. ДНК тестове в Пенсилвания показват, че две момичета са били разменени около 75 години по-рано.

През 2016 г. канадското правителство започва разследване, след като ДНК доказателства сочат, че двама мъже от местна общност в северната част на Манитоба са били разменени при раждането през 1975 г.

Детският онколог и преподавател в Центъра по биоетика към Медицинското училище на Харвард, Д-р Джонатан Марън, казва, че подобни грешки в наши дни не би трябвало да се случват.

Според него електронните здравни досиета значително намаляват риска от подобни инциденти, въпреки че медицинските специалисти често се оплакват от тях.

Адвокатът на семействата Тим О'Кийф коментира, че почти година се е опитвал да постигне извънсъдебно финансово споразумение с болницата, преди да заведе дело за емоционални вреди вследствие на небрежност и лекарска грешка.