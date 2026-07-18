Терминалът на Каспийския тръбопроводен консорциум работи нормално след атака с дронове срещу танкер на "ЕксонМобил"

Черноморската инфраструктура на Каспийския тръбопроводен консорциум край руското крайбрежие продължава да функционира без прекъсване, въпреки извършената ден по-рано атака с дронове срещу петролен танкер в района. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на официално изявление на Министерството на енергетиката на Казахстан. От ведомството увериха, че инцидентът не застрашава износа на суровина от страната.

"Технологичната инфраструктура работи нормално, като консорциумът извършва товарни операции и товарене на петрол на танкери съгласно установения график", се посочва в позицията на министерството.

По данни на Ройтерс обект на нападението е бил петролният танкер "Нордик Зенит" от клас "Суецмакс", който е бил нает от американския енергиен гигант "ЕксонМобил". Към момента от КТК отказват да посочат конкретна страна като отговорна за инцидента, а говорител на "ЕксонМобил" заяви, че корпорацията не коментира оперативни подробности, свързани с морския си транспорт.