Сърбия отива на предсрочни избори до четири месеца

Вучич се включва в кампанията като обикновен гражданин

В Сърбия предстоят нови парламентарни избори, които могат да се проведат в рамките на следващите 80 до 120 дни. Това обяви президентът на страната Александър Вучич в интервю за местната телевизия "Информер", цитирано от БТА.

Той поясни, че планира да се включи активно в предизборната кампания, но не в официалното си качество на президент, а като обикновен гражданин, за да подкрепи управляващата коалиция около листата "Единна Сърбия". Ангажиментите му на терен обаче ще бъдат ограничени през септември поради официални визити в чужбина.

Политическото напрежение в страната ескалира, след като Вучич отправи остри критики към новото студентско движение, което се очаква да се яви на вота. Той определи представителите му като "некомпетентни паразити", които разрушават образователната система, и подчерта, че много от кандидатите в техните листи всъщност са служители в държавни институции.

Медийни публикации свързват с движението знакови фигури, сред които ректорът на Белградския университет Владан Джокич и пенсионираният прокурор Ясмина Паунович. Очаква се парламентарният вот да изпревари вота за държавен глава, след като в края на юни Вучич обяви, че възнамерява скоро да подаде оставка, но без да назовава конкретна дата.