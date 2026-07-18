Иран екзекутира мъж за убийство на полицай по време на протестите от 2022

Иранските власти са екзекутирали мъж, осъден за убийството на служител от силите за сигурност по време на масовите антиправителствени демонстрации през 2022 година. Това съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на официална информация от Техеран. Протестите тогава обхванаха цялата страна след смъртта на 22-годишната иранка от кюрдски произход Махса Амини, която почина в ареста, след като бе задържана от местната нравствена полиция за предполагаемо нарушаване на строгите правила за ислямско облекло.

Според официалната версия на съдебните власти в Иран, екзекутираният Ареф Хошкар е стрелял с въздушна пушка от покрива на къща по време на острите сблъсъци в столицата, блокирали ключови пътни артерии. При стрелбата е бил ранен служителят Салман Амирахмади, който по-късно е починал в болницата. От иранското следствие твърдят, че Хошкар е направил пълни самопризнания и е посочил къде е изхвърлил оръжието.

Това е поредната изпълнена смъртна присъда, свързана с вълната от недоволство преди четири години. Международни правозащитни организации обаче за пореден път остро критикуваха съдебните процеси в ислямската република. Според правозащитниците делата срещу демонстранти се провеждат при пълна липса на прозрачност, като на подсъдимите систематично се отказва правото на справедлив процес и независима адвокатска защита.