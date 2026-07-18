Сблъсъци във Венеция: Луксозната яхта на американски посланик предизвика вълна от протести

Гостуването на новия посланик на САЩ Тилмън Фертита във Венеция по време на традиционния градски празник на Христос Спасител предизвика остри демонстрации и сблъсъци с полицията, предаде БТА.

Дипломатът пристигна в известния италиански град с личната си 117-метрова мегаяхта "Броудуолк", плаваща под флага на Каймановите острови и ескортирана от местни полицейски катери. Визитата му е част от официална дипломатическа обиколка из големите италиански пристанища по повод 250-ата годишнина от Декларацията за независимост на САЩ.

Няколкостотин демонстранти направиха опит да се приближат до закотвения луксозен съд, което доведе до физически сблъсъци със силите на реда, блокирали достъпа до него. Недоволството е организирано от същата местна асоциация, която миналата година протестира и срещу пищната сватба на милиардера Джеф Безос в града.

Протестиращите изразиха недоволство както от демонстрацията на лукс, така и от по-широката външна политика на Вашингтон. Случаят придоби и вътрешнополитически отзвук в Италия, след като опозиционни депутати разкритикуваха обиколката с мотива, че се харчат пари на италианските данъкоплатци за осигуряването на държавна охрана на частен плавателен съд.

Самият Тилмън Фертита не е кариерен дипломат, а милиардер със състояние от 11,3 милиарда долара, натрупано в хотелиерския бизнес и казината, и собственик на баскетболния отбор от НБА „Хюстън рокетс". Той се счита за част от близкото обкръжение на Доналд Тръмп, който в последно време отправя остри критики към Италия и премиера Джорджа Мелони.

Преди да пристигне във Венеция за пищните тържества и фойерверки, отбелязващи края на чумната епидемия от 16-и век, Фертита премина със семейството си през Сицилия (откъдето е произходът му), Калабрия и Пулия.