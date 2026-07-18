Париж удвоява данъка върху необитаемите жилища в опит да овладее имотната криза

Общинският съвет на Париж одобри драстично удвояване на данъка върху незаетите жилища, което ще влезе в сила от 1 януари 2027 година. Целта на радикалната мярка е да стимулира собствениците да предложат имотите си на пазара и така да се облекчи сериозният недостиг на жилища под наем във френската столица. Според официалните данни на кметството, в момента в Париж има около 150 000 празни жилища, което представлява 9 процента от целия сграден фонд, като 80 000 от тях са трайно необитаеми и ще бъдат засегнати от новия налог.

Решението стана възможно благодарение на промени във френския държавен бюджет, които позволяват на общините да вдигнат данъчната ставка от 17 на 30 процента за имоти, празни от една година, и от 34 на максималните 60 процента, ако жилището не се ползва повече от две години. Заместник-кметът по жилищната политика Жак Бодрие определи гласуването като историческа победа след 10-годишна борба и прогнозира, че промяната ще върне близо 20 000 апартамента на пазара за наеми или продажби. Мярката има за цел и да спре масовата практика собственици на втори дом да го декларират като необитаем, за да ползват неправомерни данъчни облекчения.

Новата политика обаче срещна яростна съпротива от страна на дясната опозиция в Париж. Представители на политическата група „Пари Либерте" разкритикуваха решението, като заявиха, че налагането на максимално допустимите от закона ставки няма да реши проблема с недостига, а представлява единствено прекомерен „данъчен натиск" върху гражданите.